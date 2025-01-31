Şehit Ed-Dayf'ın ismi Siyonistlerin kalplerinde hâlâ korku ve dehşet uyandırmakta

İran Devrim Muhafızları yayınladığı yazılı bir açıklamada, İzzeddin El-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Ed-Dayf ve beraberindeki 6 komutanın Siyonist rejime karşı savaşta şehit olmasından dolayı başsağlığı diledi.

Devrim Muhafızları’nın açıklamasının devamında, “Muhammed Ed-Dayf ve diğer şehit Kassam Tugayları komutanları, Filistin direnişinin yıldızlarıdır. Onlar, özellikle tarihi Aksa Tufanı operasyonu sonrasında, sahte ve suçlu Siyonist rejime karşı fedakârlık, direniş ve mücadelenin ilham verici ve kalıcı bir hikâyesini yaratmışlardır. İsimleri, Siyonist suçluların ve onların destekçilerinin kalplerinde hâlâ korku ve dehşet uyandırmakta ve onların yolunu sürdürecek olanlar, isimlerinin yaşadığını ve direnişin geleceğini şekillendireceğini göstereceklerdir” ifadelerine yer verildi.

Açıklama sonunda, “Şüphesiz, Muhammed Ed-Dayf ve diğer Kassam Tugayları komutanlarının şehadeti, Filistin İslami direniş savaşçılarının damarlarında yeni bir kan akışını başlatacak ve Filistin milletinin evlatlarının irade ve hazırlıklarını güçlendirecektir. Allah'ın izniyle onlar Kudüs'ün özgürleştirilmesi ve Filistin bayrağının Kutsal Topraklar'da dalgalandırılması hedefine doğru ilerleyecekler ve şeytani ve ırkçı Siyonist rejimin sahte ve kötü varlığı üzerine şiddetli fırtınalar gibi hücum edecektir. Bu kutsal yolda, İslam ümmetinin ve özellikle direniş ekseni onları güçlü bir şekilde destekleyecek” ifadesi kullanıldı.