Irakçi'den Trump'ın "İran'la anlaşma" açıklamalarına tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Sky News'e verdiği röportajda, İran'ın nükleer tesislerine yönelik tehditlere tepki olarak, "Nükleer tesislerimize yapılacak her türlü saldırının, anında ve kararlı bir şekilde karşılık bulacağını açıkça ilan etmişiz. Ancak bu kadar çılgınca bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Bu, tüm bölgeyi çok kötü bir felakete sürükleyebilir" dedi.

Irakçi, Trump'ın İran ile yeni bir anlaşma yapmaktan yana olduğu yönündeki açıklamalarına tepki olarak, 2015 yılı anlaşması çerçevesinde yaşananlar göz önüne alındığında, İran'ı ABD ile başka bir anlaşma için yeni müzakerelere başlamaya teşvik etmenin daha fazla adım gerektirdiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı, "Şu anki durum, öncekinden farklı ve çok daha zor. Karşımızdaki tarafın güvenimizi kazanmak için çok şey yapması gerekiyor. Şu ana kadar onlardan sadece 'iyi' kelimesini duyduk, açıkça bu yeterli değil." ifadesini kullandı.

Sky News muhabiri Dominic Waghorn'un "Trump'a, söylediği şeyleri dinlemek için bir şans tanımaya hazır mısınız?" sorusuna Irakçı, "Evet, tabii ki." şeklinde cevap verdi.

"Eğer doğru şeyler söylerse ve size saygılı bir şekilde yaklaşırsa, Trump ile görüşür müsünüz?" sorusuna ise Irakçi, "Bu durumda biz karar veririz. Size her söylediğini reddedeceğimizi söylemiyorum." şeklinde yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin yeniden inşa etme bahanesiyle Filistinlileri geçici ve uzun vadeli olarak başka ülkelere gönderme teklifine tepki gösteren Irakçi, “Benim önerim başka bir şey. Filistinliler yerine İsrailliler sınır dışı edilip Grönland'a gönderilmeli. Böylece bir taşla iki kuş vurulmuş olur” dedi.

Siyonist rejim ile yaşanan çatışmaların bölgedeki direniş grupları, özellikle Hizbullah ve Hamas üzerindeki etkisiyle ilgili bir soruya Irakçı, "Hamas ve Hizbullah zarar gördü. Ancak aynı zamanda yeniden yapılanıyorlar. Daha önce de söylediğim gibi, bunalr bir fikir, bir amaç ve ideal olup her zaman var olacaktır." diye yanıt verdi.