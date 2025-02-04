Erdoğan ile Colani Ankara'da görüştü (+video)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Colani'yi kabul etti.

İkili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan ve Colani ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün sosyal medya platfotmu X'te yaptığı açıklamada, Erdoğan ve Şara'nın (Colani) Suriye'deki son gelişmelerin yanı sıra ülke ekonomisinin yeniden inşası ve kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanması için olası ortak tedbirleri ele alacaklarını bildirmişti.