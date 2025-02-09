Colani'nin Kuveyt ziyareti gündemde

Kuveyt basınına göre, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Colani ülkeye ziyaret gerçekleştirecek.

Alqabas gazetesine göre, Colani, geçtiğimiz ay Suriye’nin başkenti Şam'da Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali el-Yahya ile yaptığı görüşmede, ülkeye ziyaret talebinde bulundu. Ancak, ziyaretin tarihi henüz netleşmiş değil.

Colani'nin, daha önce Suudi Arabistan ve Türkiye ziyaretinde Suriye'deki terörist yönetimine uluslararası meşruiyet kazandırmayı amaçladığı iddia ediliyor.

Öte yandan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun da hükümetin kurulmasının ardından Kuveyt’e bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.