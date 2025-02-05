İran, ABD ile müzakere edecek mi? Zarif yanıtladı

İran Cumhurbaşkanı Stratejik İşleri Yardımcısı Muhammad Cevad Zarif, bugün Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Irak’a gideceğini duyurdu.

Zarif konuya ilişkin olarak şu ifadelerde bulundu:

“Yurt dışında misyona çıkmak sadece Dışişleri Bakanlığı'nın görevi değil; Bireyler davet edilebilir; Ayrıca Sayın Hekim'in daveti üzerine bu akşam bir seminere katılmak üzere Irak'a gidiyorum. Irak vize isteseydi ya da Irak'a giderken başka bir ülkeden geçmek zorunda kalsaydık vize almak zorunda kalırdık.”

Cumhurbaşkanı Stratejik İşleri Yardımcısı ayrıca İran'ın ABD ile müzakere edip etmeyeceği ile ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi:

"ABD ile müzakereler sorunlarımızın çözümü değil, çözüm yaptırımların kaldırılmasındadır."