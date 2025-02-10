Başkent Tahran'da tramvay seferleri başladı (+ Video)

Dün geceden itibaren Fecr Günleri ve 11 Şubat Yürüyüşü ile eşzamanlı olarak başkent Tahran'daki Doğu- Batı (Azadi) terminali güzergahı üzerinden 2 adet tramvay deneme amaçlı olarak seferlerine başladı.

Deneme aşamasının başarılı olunması halinde bu tramvay toplu taşıma olarak Tahran'da daha yaygın olarak kullanılacak.

Teheran Belediye Başkanı Alirıza Zakani, bu haberi duyururken, tramvayın metroya kıyasla maliyetinin altıda biri olduğunu ve iki katı yolcu taşıyabileceğini belirtti.

Zakani ayrıca, Teheran Belediyesi’nin, Yüksek Trafik Konseyi'nden iki tramvay hattı kurma izni aldığını duyurdu.