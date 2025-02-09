Mısır Dışişleri Bakanı ABD'ye gitti

Arap medyası Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdulati'nin resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gittiğini bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığına göre, Abdulati Washington temaları kapsamında Trump yönetimi yetkilileri ile ABD Kongre üyeleri ile bir araya gelecek.

Badr Abdulati son günlerde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hamas'ın bir kez daha Gazze'yi yönetmesine ve İsrail'e tehdit oluşturmasına izin vermemek için savaş sonrası planları ele alındı.