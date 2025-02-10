İran’ın yeni uydu taşıyıcı roketi “Safir-i Omid” sergilendi

İslam Devrimi zaferinin 46. Yıldönümü münasebetiyle yürüyüş sırasında İran’ın savunma ve askeri başarıları Tahran'daki Azadi Meydanı'nda sergilendi.
İran’ın yeni uydu taşıyıcı roketi “Safir-i Omid” bu merasimde sergilenen başarılardan biriydi.
İran’ın yeni uydu taşıyıcı roketi “Safir-i Omid” başkenet Tahran’daki Azadi Meydanı’nda sergilendi.
İslam Devrimi zaferinin 46. Yıldönümü münasebetiyle yürüyüş sırasında İran’ın savunma ve askeri başarıları Tahran'daki Azadi Meydanı'nda sergilendi.
İran’ın yeni uydu taşıyıcı roketi “Safir-i Omid” bu merasimde sergilenen başarılardan biriydi.
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