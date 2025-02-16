Hizbullah liderinden Trump'ın Gazze planına tepki

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Direniş Komutanı İmad Muğniye'nin Şehadet Günü yıldönümünde yaptığı konuşmasında Lübnan iç meselelerinin yanı sıra farklı konuları ele aldı.

Naim Kasım, direniş şehitlerini saygıyla yad ederek, ''Siyonist düşmanla mücadele, direnişin şehit liderlerinin önceliğiydi. Şehit komutan ve liderlerin yolu birdir, o da İslami direniş yoludur. Bâtılı ortadan kaldırmak için mücadele etmeliyiz.'' dedi.

'Trump'ın Gazze planını kınıyoruz'

Şeyh Naim Kasım, konuşmasının bir bölümünde ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de Filistinlileri göç ettirme planını tepki gösterdi.

Trump'ın planını ''siyasi bir soykırım'' olarak nitelendiren Naim Kasım, bunun Arap ve İslam ülkeleri için de tehlikeli olduğunu söyledi.

Naim Kasım sözlerine şöyle devam etti:

''Arap hükümetleri ve dünya ülkelerinin sessizliği ABD'yi böyle bir tutum sergilemeye yöneltti. Filistinlilerin herhangi bir yere göç ettirilmesi sürecini şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Filistin halkı asla topraklarını terk etmeyecektir. Filistin halkına çeşitli şekillerde destek olmak istiyoruz ve bu planın uygulanmasını engellemek için yapılacak her türlü sürece yer almaya hazırız. Siyonist İsrail yayılmacı planlarından henüz vazgeçmiş değil. Siyonist rejimin yayılmacı hedeflerine ulaşmak için yaptıklarının ABD'nin gözetimi ve talimatı altında olduğu bugün her zamankinden daha fazla kanıtlanmıştır.''

Beyrut ve Tel Aviv rejimi arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına değinen Hizbullah lideri, ''18 Şubat'ta Siyonist rejimin Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi gerekiyor.'' açıklamasını yaptı.

Tahran-Beyrut uçak seferleri sorunu

Şeyh Naim Kasım, güvenlik gerekçesiyle Lübnan hükümeti tarafından durdurulan Tahran-Beyrut uçak seferleri hakkında, ''Bu karar Siyonist rejimin talepleri doğrultusundaydı. Lübnan makamlarını bu konuyu yeniden değerlendirmeye çağırıyoruz. Aynı zamanda Lübnan'daki UNIFIL güçlerine yönelik saldırıyı doğru bulmuyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

Şehit Nasrullah'ın cenaze töreni 23 Şubat'ta yapılacak

Hizbullah lideri Naim Kasım, ''Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Haşim Safiyuddin'in cenaze töreni 23 Şubat tarihinde yapılacak. Bu törenin en görkemli şekilde yapılması için herkesi davet ediyoruz, çünkü Şehit Nasrallah'ın cenaze töreni, direnişe bağlılığın yenilenmesidir.'' diye konuştu.