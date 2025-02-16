Barzani Ofisi’nden İmralı Heyeti görüşmesine ilişkin açıklama

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani’nin ofisinden DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Dün Erbil’e ulaşan DEM Parti İmralı Heyeti ile beraberindekiler Pirmam ilçesinde Mesut Barzani tarafından kabul edildi.

Barzani’nin ofisinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Pazar günü 16 Şubat 2025'te Selahaddin'de (Pirmam) Başkan Mesut Barzani, Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sırrı Süreyya Önder başkanlığındaki İmralı Heyetini kabul etti. Görüşmede konuk heyet, Türkiye'deki siyasi durum ve barış süreci hakkındaki görüşlerini ve Sayın Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmelerin detaylarını ve sonuçlarını Başkan Barzani'ye aktardı. Ayrıca İmralı heyeti bu görüşmede Sayın Abdullah Öcalan'ın mesajının içeriğini de Başkan Barzani'ye iletti” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Barzani, konuk heyeti sıcak bir şekilde karşıladı ve barış sürecinin, sorunların çözümü için en doğru yol olduğunu vurguladı. Tüm tarafların, barış sürecinin başarıyla sonuçlanması için çaba göstermesi gerektiğini belirtti. Başkan Barzani, Türkiye'deki barış sürecine destek vermeye ve sürecin ilerlemesine katkıda bulunmaya tam olarak hazır olduğunu ifade etti.”

Heyette İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Asrın Hukuk Bürosu’ndan Özgür Erol ve İbrahim Bilmez, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eşsözcüsü Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç yer alıyor.