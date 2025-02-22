Teslim edilen Siyonist esir, Kassam üyesinin alnından öptü (+video)

Hamas, bugün Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nusayrat’ta üç Siyonist esiri Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’ne teslim etti.

Teslim töreni öncesinde Kassam Tugayları, Kudüs Tugayları ve diğer direniş gruplarının üyeleri, Filistin milli marşını okuyarak büyük bir Filistin bayrağı dalgalandırdı. Ardından, Kassam Tugayları temsilcileri ile Kızıl Haç yetkilileri arasında esir teslim belgesi imzalandı.

Filistinli kaynaklar, bir Siyonist esirin, 15 aydan uzun süren savaş ve Siyonist rejim ordusunun saldırıları sırasında hayatlarını koruyan Kassam üyelerine teşekkür etmek amacıyla bir direnişçinin alnını öptüğünü gösteren görüntüler paylaştı.