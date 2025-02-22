İran ve Hollanda dışişleri bakanları telefonda görüştü

Hollanda Dışişleri Bakanı Casper Veldkamp sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Casper Veldkamp, ''İran Dışişleri Bakanı Irakçi ile Ortadoğu'daki gelişmeleri görüştüm. Ayrıca İran'ın nükleer programından ve yeni bir nükleer anlaşma için oluşan fırsat penceresinden bahsettim.

Ebu Musa ve Büyük ve Küçük Tunb Adaları konusunda görüş alışverişinde bulunduk ve Hollanda'nın, İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında bu adalar konusunda yaşanacak herhangi bir anlaşmazlığın uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ve barışçıl bir şekilde çözülmesini her zaman desteklediğini vurguladım.'' ifadelerini kullandı.