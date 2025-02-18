Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beştepe'de bir araya geldi.

Ankara'da önemli temas

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi ile ilgili diplomasi trafiğinin yoğun olduğu bir dönemde, Ankara çok önemli bir konuğu ağırlıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Erdoğan ile Zelenskiy, daha sonra çalışma yemeğinde bir araya gelecek heyetlerin toplantısına da başkanlık edecek.

Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

Anlaşmalar imzalanacak

Görüşmeler tamamlandıktan sonra farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacak.

Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ziyareti ortak basın toplantısında değerlendirecek.

Resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ankara'da ülkesinin Ankara'daki yeni büyükelçilik binasının açılışında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ülke olarak barış istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Ama tabii söz konusu savaşın bitmesinin belli bir güvenlik garantilerine dayanmasını istiyoruz. Bu güvenlik garantilerinin ABD, Avrupa Birliği, Türkiye dahil olmak üzere tüm Avrupa tarafından verilmesini istiyoruz" dedi.

Bir yandan gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Suudi Arabistan'da başlayan Ukraynasız Rusya-ABD heyeti görüşmelerinde.

ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen görüşmelere Riyad'da başladı. Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Rus mevkidaşı Lavrov liderlik ediyor.

Kaynak: Haber7