Erakçi: Suriye konusunda Rusya ile hemfikiriz

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Erakçi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme dair konuştu.

Erakçi, "Rusya ile her alanda istişarelerimiz sürüyor. Bugünkü görüşmeler iyi ve verimli geçti ve çeşitli konuları ele aldık. İkili ilişkilerin yanı sıra Batı Asya, Güney Kafkasya ve bölgelerdeki konuları görüştük.'' dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin hızla ilerlemekte olduğunu belirten Bakan Erakçi, İran-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın Nisan ayında yapılacağını duyurdu.

Erakçi, enerji, demir yolu ve turizm alanlarında yakın işbirliğinin devam ettiğini söyledi.

Rus mevkidaşı ile bölgesel konuları görüştüğünü anlatan Erakçi, ‘’Bugünkü görüşmede Filistin, Lübnan, Suriye konularını ele aldık. Doğal olarak Siyonist rejimin suçlarını kınıyoruz. Gazze halkının zorla göç ettirilmesine yönelik yeni plan İran tarafından kınandı. Bölge ülkelerinin bu konudaki tutumu nettir. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları toplantısı yakın gelecekte yapılacaktır’’ açıklamasını yaptı

Erakçi şöyle devam etti:

"Suriye konusunda Rusya ile hemfikiriz. İran olarak Suriye halkının iradesi temelinde istikrar ve barışın sağlanmasını, ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasını istiyor ve barışı destekliyoruz. İran'ın Lübnan konusundaki tutumu da net. Ateşkesin sürdürülmesini ve rejimin işgal altındaki Lübnan topraklarından tamamen çekilmesini istiyoruz.’’

İran’ın bölgedeki direniş eksenini her zaman desteklediğini belirten Abbas Erakçi, ‘’Direniş gruplarının haklı ve doğru hedefler için savaştığına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Erakçi, ''Güney Kafkasya'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın sağlanmasını istiyoruz. Afganistan'daki gelişmeler İran ve Rusya'yı yakından ilgilendiriyor ve Bu konuda görüşmelerimiz her zaman devam ediyor.'' diye konuştu.

İran nükleer programına dari Dışişleri Bakanı Erakçi, "Daha önce de defalarca belirtildiği gibi İran'ın nükleer konudaki tavrı nettir ve biz baskı veya tehdit gölgesinde müzakere etmeyeceğiz. Nükleer konuda Rusya ve Çin ile koordineli olarak hareket ediyoruz." dedi.

Erakçi, maksimum baskı uygulanmadığı sürece nükleer konuda ABD ile doğrudan müzakerenin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

Lavrov da yaptığı konuşmada, Batı yaptırımlarına rağmen geçen yıl İran ile Rusya arasındaki ticaret hacminin yüzde 13'ün üzerinde arttığını söyledi.

Rus yetkili, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) meselesinin güce veya tehdide başvurulmadan çözülmesi gerektiğini vurguladı.