Zelenskiy, Washington’a gidiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, bu hafta Washington’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Reuters’ın haberine göre, isimlerinin bilinmesini istemeyen iki üst düzey yetkili, Zelenskiy’nin Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geleceğini doğruladı.

Ziyaretin ana gündem maddeleri hakkında detaylı bilgi verilmezken, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakereler ve Kiev yönetiminin ABD ile yaptığı maden anlaşması öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Zelenskiy’nin Washington ziyaretinin temel amacının Ukrayna’daki madenlerin ABD’ye devriyle ilgili anlaşmayı imzalamak olduğunu belirtti.

Trump, “Ukrayna ile yaptığımız görüşmelerin büyük bölümü özel maden kaynaklarıyla ilgiliydi” dedi.

Daha önce Financial Times, Kiev ve Washington yönetimlerinin Ukrayna’daki madenlerin ABD’ye devredilmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Zelenskiy’nin ziyareti sırasında bu anlaşmanın resmiyet kazanması bekleniyor.