İİT üyeleri, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik planları kınadı

Filistin meselesinin, İslam dünyasının temel meselesi olmaya devam ettiğine dair açık bir mesaj vermek amacıyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın sonun bildirisi yayınlandı.
Bildiride, üye ülkeler Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik planlara kesin bir şekilde karşı çıktıklarını vurgulayarak, bu girişimlere ciddi şekilde karşı koyacaklarını belirtti.
Toplantıya katılan ülkeler ayrıca, Siyonist rejimin Suriye’ye yönelik saldırılarını ve toprak ihlallerini şiddetle kınadı.
Bildiride ayrıca, Mısır’ın Gazze’nin yeniden inşası için sunduğu planın ilk aşamada kabul edildiği duyuruldu.
Öte yandan, İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri, Suriye’nin teşkilata yeniden katıldığını açıkladı.
Filistin halkına yönelik Siyonist rejim saldırıları ve Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik planlar gündemiyle düzenlenen İİT’nin 20. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı, İran’ın önerisiyle 7 Mart 2025 Cuma günü Cidde’de gerçekleştirildi.
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