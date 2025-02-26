Suriye'de Siyonist rejimin saldırıları protesto edildi

Al Mayadeen televizyonunun muhabiri, Suriye'nin başkenti Şam’daki Emevi Meydanı’nda, Siyonist rejimin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşı dün gece bir yürüyüş yapıldığını bildirdi.

Gösteriye katılanlar, Suriye’nin bölünmesine yönelik her türlü plana karşı olduklarını dile getirdiler.

Bunun yanı sıra Humus şehrinde de "Ey Dera, canımız pahasına ayakta duracağız" sloganları eşliğinde bir yürüyüş düzenlendi.

Siyonist rejim, Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye topraklarına sürekli saldırılar düzenlemektedir.

Bu bağlamda, yerel kaynaklar dün gece Siyonist rejim ordusunun saldırılarına devam ederek Şam’ı hedef aldığını bildirdi.

Haber kaynakları, Siyonist rejim savaş uçaklarının Şam’ın güneyine saldırı düzenlediğini ve bölgede şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Al Jazeera da El-Kisva ve Dera dahil olmak üzere Suriye’nin farklı bölgelerini bombalandığını duyurdu

Al Jazeera Siyonist rejim ordusuna ait işgalci güçlerin hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Suriye topraklarına girdiği bildirildi.