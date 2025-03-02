Güvenliği başkalarına bağımlı olan bir ülke başarısızlığa mahkûm

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada, Ramazan ayının gelişini tebrik etti.

Meclis Başkanı Galibaf, "Bugün tüm dünyanın açıkça gözlemlediği gerçek şudur kigüvenliği ve ilerlemesi başkalarına bağımlı olan ve zalimlere en küçük bir umut duyan veya onlara bel bağlayan bir ülke, kesinlikle başarısızlığa uğrayacaktır" dedi.

Galibaf, İslam Devrimi'nin İran milletinin tarihî deneyimlerinden doğan bir hareket olduğunu belirterek, "Bu devrim, bu toprakları dünyanın en güvenilmez güçlerine bağımlılıktan kurtardı" ifadesini kullandı.

Emperyalistin asılsız vaatlerle dostlarını kendi kötü emellerine ulaşmak için kullandığını ve ardından onları bir kenara attığını vurgulayan Galibaf, "Onlar, hiçbir şeyi gizlemeden defalarca kanıtladılar ki zalimlere karşı direnmek zor veya maliyetli olabilir; ancak onlarla dostluk kurmak ölümcül ve yok edicidir" ifadelerinde bulundu.