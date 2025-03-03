Hicabi Kırlangıç, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı Akdeniz ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Mahmud Haydari, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç ile görüştü

Görüşmede Haydari, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son açıklamalarına atıfta bulunarak, "Bölgedeki durumun hassasiyeti için ikili ilişkileri krize sokacak yanlış yorumlardan ve gerçekçi olmayan analizlerden kaçınılması lazım.'' dedi.

Siyonist İsrail'in devam eden saldırıları ve işgalci tutumunun bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu belirten Haydari, "Önemli İslam ülkelerinden Siyonist rejimin Filistin ve Suriye de dahil olmak üzere bölgedeki diğer milletlere yönelik suç ve saldırganlıklarının durdurulması için tüm çabalarını yoğunlaştırmaları beklenir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi de ülkesinin İran ile iyi ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi konusundaki yaklaşımını vurgulayarak, "Türkiye ve İran gibi iki önemli ülkenin, ikili ilişkileri, bölgesel ilişkileri geliştirmek ve mevcut tehditleri ortadan kaldırmak için yakın bir şekilde birlikte çalışmaları gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Kırlangıç, İran Dışişleri Bakanlığı'nın görüşlerini kendi ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'na ileteceğini aktardı.