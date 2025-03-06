İran'dan İngiltere'ye sert tepki; Hesap vermelidir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İngiltere'nin yeni kararına tepki gösterdi.

Bekayi X'ten şu mesajı paylaştı:

"İngiliz hükümeti, hem Filistin halkına yönelik soykırımın destekçisi olarak, hem de İran karşıtı terörizmin destekçisi olarak (ki bu terörizm, İran halkının seçilmiş hükümetine karşı 19 Mordad 1953'te gerçekleştirilen darbeye dayanır ve hafızalarımızdan asla silinmeyecektir) suçlarını örtbas etmek amacıyla İranlılara karşı irrasyonel ve kindar zihniyetini ısrarla sürdürmektedir.

Kendinizin de çok iyi becerdiğiniz bir şeyle, yani ülkelerin iç işlerine karışmakla İran'ı suçlamak gülünç bir projeksiyondur!

Ama artık 19. yüzyılda değiliz; İran halkına karşı asılsız suçlamalarda bulunan veya onlara karşı düşmanca eylemde bulunan herhangi bir hükümet hesap vermelidir."

Konu ne?

İngiltere İçişleri Bakan Yardımcısı, aralarında İslam Devrim Muhafızları Ordusu ve İstihbarat Bakanlığı'nın da bulunduğu İran güvenlik kurumlarını "yabancı etki ajanlığı" adı verilen yeni düzenlemelerin denetimine tabi tutacağını duyurdu.