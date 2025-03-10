İran nükleer anlaşması için alternatif bir plan yok

Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (OKEP) hakkında açıklamalarda bulunarak, ''Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (OKEP) süresi dolmak üzere ancak alternatif bir plan için hiçbir çaba gösterilmiyor'' dedi.

Ulyanov, ''Avrupa ve ABD'nin, Tahran'ı UAEA Nükleer Güvenlik Önlemleri Anlaşmasını uymamakla suçlayabilmesi ve konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyabilmesi için İran'ın nükleer programı hakkında kapsamlı bir değerlendirme raporuna ihtiyacı var. Bu nedenle İran'a yönelik tüm yaptırımların BM aracılığıyla otomatik olarak yeniden yürürlüğe konulması olasılığı değerlendiriliyor.’’ ifadelerini kullandı.

Rus yetkili, bu durumda İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan çekilmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

''Bu durum sadece ABD'nin müzakere masasına oturup tavrını net bir şekilde ortaya koymasıyla düzelebilir.’’ diyen Ulyanov, İran konusunda büyük ihtimalle kontrolsüz bir gerginlik yaşanabileceğini ileri sürdü.

İran Nükleer Anlaşması nedir?

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

