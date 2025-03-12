İran, Rusya ve Çin, nükleer programı Pekin’de masaya yatırıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı bugün (Çarşamba) yaptığı açıklamada, 14 Mart tarihinde Pekin'de İran, Rusya ve Çin dışişleri bakan yardımcıları arasında üçlü bir toplantının düzenleneceğini ve bu toplantıda İran'ın nükleer meselesinin ele alınacağını belirtti.

İran, Rusya ve Çin, geçtiğimiz günlerde de İran'ın güneydoğusundaki Çabahar Limanı yakınlarında ortak bir deniz tatbikatı yapmışlardı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada, "Rusya ve müttefikleri, İran'ın nükleer programı ile ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı hakkında görüşmelerde bulundular. Biz, Trump'ın ilk döneminde ABD'nin bu plandan çıkmasından önceki orijinal plana geri dönülmesinden yanayız. Avrupa tarafında bazı temaslar var." dedi.

Lavrov, "Biz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmış, Fransa, Almanya, İngiltere, ABD, Rusya, Çin ve İran'ı içeren ilk anlaşmanın geliştirilmesi yönünde bir çerçevenin yeniden başlatılmasından yanayız." şeklinde devam etti.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Ancak endişe verici olan şey, Amerikalıların bu yeni anlaşmanın siyasi şartlarla birlikte olmasını istemeleri ve İran'ın Irak, Lübnan, Suriye ve başka yerlerdeki grupları desteklemediğine dair doğrulanabilir bir düzenlemenin olmasını ısrarla talep etmeleridir. Bunun işe yarayacağını sanmıyorum. Bunun gerçekçi olduğunu düşünmüyorum " ifadelerini kullandı.

