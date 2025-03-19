İran’dan Batı’nın müdahaleci yaklaşımına sert eleştiri

İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve elçisi Ali Bahreyni, bazı Batılı ülkelerin İran’daki insan hakları durumunu inceleme çabalarına sert tepki göstererek, bu ülkelerin İnsan Hakları Konseyi’nin mekanizmalarını kötüye kullandığını belirtti.

"Bu gülünç gösteri baş aktörlerin Almanya ve İngiltere olduğunu anladığımızda daha da aşağılayıcı bir hal alıyor. İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların zirveye ulaştığı son 19 ayda, bu iki ülke bu suçları durdurmak için herhangi bir önlem almadığı gibi, bu rejime verdikleri mali, askeri ve siyasi destekle de onun suçlarına ortak olarak görülüyorlar ve insan vicdanı önünde hesap vermelidir." dedi.

Bahreyni, bu ülkelerin İran karşıtı kararlardaki rollerine işaret ederek, "Bu kararların arkasındaki ülkeler, aslında İran halkının insan haklarını en çok ihlal edenlerdir. Ya yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlar uygulayarak İran halkının ekonomik, sosyal ve kültürel haklarına erişimini engellemişlerdir ya da maksimum baskı politikalarıyla İran’ın bugünkü ve gelecek nesillerinin kalkınma hakkını tehlikeye atmışlardır" ifadesini kullandı.

Batılı ülkelerin İran aleyhinde sunduğu kararların, insan hakları konusundaki samimiyetsizliklerini ve güvenirliklerinin eksikliğini açıkça ortaya koyduğunu belirten Bahreyni, "Bu ülkeler, insan hakları konusundaki tartışmalara katılmaya meşruiyetleri olmayan aktörlerdir. İnsan Hakları Konseyi’nde sadece umutsuzluk tohumları ekmektedirler." Ifadelerinde bulundu.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi, özel raportör ve soruşturma misyonu olmak üzere iki denetim mekanizmasını eleştirerek, "Son iki yıldır bu misyonların hazırladığı raporlar, İran karşıtı terör örgütleri ve onların Batılı destekçileri tarafından yönlendirilen bir dizi yalan ve temelsiz iddiadan başka bir şey değildir." dedi.

İran’ın insan haklarına ve çok taraflılığa olan bağlılığını vurgulayan Bahreyni, "İran İslam Cumhuriyeti, çok taraflılığın güçlü bir savunucusu olarak, insan haklarını koruma ve geliştirme konusundaki taahhüdünü açıkça göstermiştir. Biz, dinimizden, tarihimizden ve kültürümüzden öğrendiğimiz değerlere dayanarak insan haklarına saygı duymaktayız. İran halkı ve hükümeti, inançlarından, bağımsızlıklarından ve küresel barış ve adalet için verdikleri mücadeleden vazgeçmeyecektir" diye kaydetti.

BM İnsan Hakları Konseyi’nin 58. oturumu, 24 Şubat - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştirilmektedir. Şu anda Konsey, İran’daki insan hakları durumunu izlemek için iki denetim mekanizmasına sahiptir. Ancak İran, bu mekanizmaların hiçbirini tanımadığını belirtmiştir.