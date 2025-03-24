Toprak bütünlüğümüze yönelik tehdide müsamaha göstermeyeceğiz

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, "Kara Kuvvetleri her zaman sahadadır ve İran’ın toprak bütünlüğü ile ulusal güvenliğine yönelik hiçbir tehdide müsamaha göstermeyecektir." dedi

Tuğgeneral Kiyumers Haydari, sınır birliklerine hitaben yaptığı konuşmada, “Siz kahraman personelimiz, sürekli varlığınız ve yüksek teyakkuz durumunuz ile her türlü tehdide karşı güçlü bir set oluşturuyorsunuz. Bu, silahlı kuvvetlerimizin ve milletimizin gurur kaynağıdır.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında İran Kara Kuvvetleri’nin ileri teknolojiye sahip teçhizatlar, sürekli eğitim programları ve uzman personel ile donatıldığını belirten Haydari, bu sayede her türlü tehdit ve meydan okumaya karşı her zaman hazır olduklarını söyledi.

İranlı komutan ayrıca, “Bu yeteneklerimiz sayesinde sadece ülkemizin sınırlarını korumakla kalmıyor, aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrarı da garanti altına alıyoruz.” şeklinde konuştu.