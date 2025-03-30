Telegraph'tan "İran Diego Garcia deniz üssünü" vurabilir iddiası

El-Cezire'nin haberine göre, İngiliz Telegraph gazetesi, İranlı üst düzey bir askeri yetkiliye atıfta bulunarak şunları yazdı: "İran, ABD'nin kendisine yönelik herhangi bir saldırısının intikamını almak için ABD ve İngiltere'ye ait 'Diego Garcia' deniz üssüne saldıracak."

Telegraph, haberinin devamında, adının açıklanmasını istemeyen bu İranlı yetkilinin şu vurguyu yaptığını ekledi: "Eğer İran, bölgede İran'ın füze menzili içindeki herhangi bir üsten hedef alınırsa, İngiliz veya Amerikan güçleri arasında hiçbir ayrım yapılmayacaktır."

Telegraph gazetesinin yazdığına göre, İngiltere hükümet sözcüsü, bu tehdide yanıt olarak Hint Okyanusu'nun merkezindeki Diego Garcia'nın İngiltere ve ABD'nin güvenliği için önemini vurguladı ve şunları söyledi: "Londra, bu tür tehditleri kınıyor ve gerilimi azaltmak için ortaklarla işbirliğine devam etmenin önemini vurguluyor."