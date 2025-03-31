Pezeşkiyan'dan Es-Sisi'ye teşekkür

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah Es-Sisi ile telefonda görüştü.

Ramazan Bayramı'nı Mısır halkı vr devletine tebrik eden Pezeşkiyan, bu mübarek bayramın tüm müslüman ülkelere hayır ve bereket getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı'nın, mazlum Filistin milletine ve Gazze halkına, ayrıca bölgesel meselelere yönelik insani ve yardımsever tutumunu takdir ederek, "İslam ülkeleri arasındaki kardeşlik ve dostluk duygularını daha da güçlendirebileceğimizi, daha fazla birlik ve beraberlikle, zulüm ve haksızlıklara karşı daha etkili tutumlar sergileyebileceğimizi umuyorum" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de telefon görüşmesinde Ramazan Bayramı'nın gelişini tebrik ederek, "Allah'tan bu bayramın tüm İslam ülkeleri ve tüm dünya halkları için barış, güvenlik ve başarıyla geçmesini diliyor, zulmün, suçların ve cinayetlerin dünyanın her yerinde en kısa sürede son bulmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.