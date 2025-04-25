İran’dan Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan’daki saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, işgalci siyonist rejimin, Gazze Şeridi'ndeki kuşatmayı sürdürmesi, insani yardımların girişini engellemesi ve mültecilerin kaldığı kamplara ve geçici barınma çadırlarına yönelik yoğun saldırılarını açık bir savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suçlar olarak değerlendirdi.

Sözcü Bekayi, bu suçlar nedeniyle siyonist rejim liderlerinin yargılanması ve cezalandırılması için dünya çapında kararlı bir girişim başlatılması gerektiğini vurguladı.

Bekayi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu suçlar karşısındaki eylemsizliğini eleştirerek, siyonist rejime askeri yardımlarını sürdüren ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin, bu suçlara ortak olduğunu belirtti.

Bekayi ayrıca, siyonist rejimin Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı sürekli ateşkes ihlalleri, hava ve İHA saldırıları ve bu ülkedeki siyasi ve sosyal aktivistlerin suikast yoluyla hedef alınması gibi saldırgan eylemlerini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ateşkes anlaşmasının garantörleri ve Birleşmiş Milletler'in, bu saldırıların ve suçların durdurulması konusunda sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Siyonist rejimin cezasızlıkla eylemlerine devam etmesi, Gazze ve Batı Şeria'daki savunmasız halkın katledilmesi ve Lübnan ile Suriye'nin bazı bölgelerinin işgalinin, Batı Asya bölgesinde barış ve güvenliği ciddi şekilde tehdit ettiğini belirten Sözcü Bekayi, bölge ülkelerinin, siyonist rejimin yayılmacılığına karşı koymak ve güvenliksizliğin yayılmasını önlemek için ciddi önlemler alması gerektiğini vurguladı.