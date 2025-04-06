Erakçi'den Trump'ın mektubuna ilişkin yeni açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün gece Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen Nevruz gününü anma programında yaptığı konuşmada, Nevruz Bayramı ve Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, 1403 yılını İran ve bölge için olaylarla ve zorluklarla dolu bir yıl olarak değerlendirdi ve İran İslam Cumhuriyeti’nin yeni yılda da ilkeli politikalarını sürdürme kararlılığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Erakçi, siyonist rejimin Gazze, Lübnan ve Suriye’de işlediği insanlık dramları ile ABD’nin Yemen’e yönelik yasa dışı saldırılarına değinerek, Filistin halkının acılarına son verilmesi ve İsrail rejiminin Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırganlıklarının durdurulması için ülkeler arasında dayanışma ve işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.

Bakan Erakçi ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti’nin uluslararası gelişmeler karşısındaki sorumlu ve akılcı tutumuna işaret ederek, İran’ın ABD Başkanı’nın mektubuna verdiği yanıtın, mektubun içeriği ve üslubuna uygun olduğunu, ancak diplomasi yolunun da açık tutulduğunu belirtti.

Erakçi, "Temel olarak, Birleşmiş Milletler Anlaşması’na aykırı şekilde sürekli zor kullanma tehdidinde bulunan ve yetkililerinin çelişkili açıklamalar yaptığı bir tarafla doğrudan müzakere anlamını yitirir. Ancak biz hâlâ diplomasiye bağlıyız ve dolaylı müzakere yolunu denemeye hazırız" dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu hatırlatarak, "İran daha önce nükleer anlaşma kapsamında programının barışçıl niteliğine dair güvence sağlamak amacıyla gönüllü önlemler almıştır. Ancak bu anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen ABD olmuştur. Şimdi o tecrübeden yararlanarak, zalimce yaptırımların kaldırılması karşılığında güven inşasına dayalı bir mantık çerçevesinde nükleer program ve yaptırımlar hakkında müzakere etmeye hazırız" ifadesini kullandı.

Erakçi, İran İslam Cumhuriyeti’nin yanlış anlamaların giderilmesi ve anlaşmazlıkların çözümü için diplomasi ve diyalog yoluna bağlı kalmakla birlikte, olası tüm senaryolara da hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Bakan Erakçi sözlerine “Diplomaside ve müzakerede ciddi olduğumuz gibi, milli çıkarlarımızı ve egemenliğimizi savunma konusunda da kararlıyız” diye ekledi.

İran’ın komşularıyla ve dünyanın diğer bölgeleriyle olan dış politika ilkelerine değinen Erakçi, yeni yılda siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ilişkilerin daha da gelişmesini temenni etti.