Trump'tan İran'la müzakereye ilişkin yeni iddia

ABD ile doğrudan müzakereleri reddeden İran şu anda dolaylı müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son açıklamada, İran'ın doğrudan müzakere istediğini ileri sürdü.

Gazetecilere konuşan Trump'ın iddiasına göre, mektupları unutun, sanırım (İran) doğrudan konuşmak istiyor. İran'la müzakerelerin aracılar yerine doğrudan yapılması daha iyidir.

Amerikan Axios haber portalının iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray, İran ile nükleer görüşmeler konusundaki seçenekleri değerlendiriyor.

Habere göre, ABD Başkanı Trump, bir yandan Ortadoğu'daki Amerikan askeri varlığını artırırken bir yandan da Tahran ile dolaylı nükleer görüşmeler yapmayı ciddi şekilde düşünüyor.

İran ile doğrudan nükleer görüşmeleri tercih edeceğini daha önce ifade eden Trump, İran'ın "sadece Umman'ın ara buluculuğunda dolaylı görüşmeleri" kabul edeceği yönündeki haberlerin ardından dolaylı görüşmelere sıcak bakmaya başladı.

Bu konuda henüz herhangi bir karar vermemiş olan Trump, ulusal güvenlik ekibiyle İran ile nükleer müzakereler konusundaki yol haritasını belirlemeye çalışıyor.