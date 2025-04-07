Fars eyaletinde Sasani dönemine ait küp bulundu

Fars Eyaleti Kültürel Mirası, Turizm ve El Sanatları Genel Müdürü Muhammed Sabit Eghlidi, Mervdeşt ile Arsencan arasındaki yol kazısı sırasında bir pişmiş toprak küpün bulunduğunu bildirdi.

Eghlidi, bu küpün Sasani dönemine ait olduğunu söyleyerek, bu küpün o dönemde tahıl depolamak için kullanıldığını ifade etti.

Eghlidi, küpün içinde hiçbir altın sikke ya da değerli metal bulunmadığını ve boş olduğunu belirtti.

Fars Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Genel Müdürü, bu değerli küpün daha fazla inceleme ve araştırma amacıyla Persepolis (Taht-ı Cemşid) dünya mirası alanına nakledildiğini de sözlerine ekledi.