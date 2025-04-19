Tehran Times: İtalya’daki İran-ABD müzakereleri birkaç gün sürebilir

Umman'ın başkenti Maskat'ta 12 Nisan Cumartesi günü müzakere masasına oturan İran ve ABD heyetleri bugün İtalya'da ikinci tur görüşmeleri yapacak.

Tehran Times gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mohammad Sarfi, sosyal medya hesabı X üzerinden İtalya’nın ev sahipliğinde yürütülen İran-ABD müzakerelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, “İran-ABD görüşmelerinin ikinci turunda aralarında Tehran Times muhabirinin de bulunduğu sınırlı sayıda basın mensubu yer alıyor.

Bugünkü görüşmelerin ilk tur iyi geçerse, Maskat görüşmelerinden farklı olarak iki tarafın birkaç gün daha Roma'da kalıp müzakereleri sürdürmesi mümkün.” dedi.