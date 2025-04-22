İran Dışişleri Bakanı Erakçi Çin’e gitti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'nin üst düzey Çinli yetkililerle temaslarda bulunmak üzere Çin'e gittiğini duyurdu.

İran ve Çin arasında köklü bir geçmiş ve medeniyete dayanan ilişkilerin son yarım asırdır sürekli büyüyüp geliştiğine dikkat çeken Bekayi'nin paylaşımında, ''Birçok uluslararası konuda ortak görüşe sahip olan İran ve Çin, karşılıklı çıkarlarını güvence altına almak için ciddi adımlar atmaktadır.

İki taraf arasında üst düzeydeki istişarelerin sürekli olarak yürütülmesi, iki ülke liderlerinin iki ülkeyi ilgilendiren her alanda ilişkileri geliştirme kararlılığının açık bir göstergesidir.'' ifadesine yer verildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Arakçi’nin, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin davetlisi olarak, 23 Nisan günü Çin’e resmi ziyarette bulunacağını duyurmuştu.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin Çin ziyaretinin büyük önem taşıdığını söylemişti.

Guo, olağan basın toplantısında Dışişleri Bakanı Erakçi’nin ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Çin ile İran arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin üzerinden geçen 54 yılda, iki ülkenin karşılıklı saygı ve güven temelinde istikrarlı bir işbirliği geliştirdiğini vurguladı. Bu süreçte, ikili ilişkilerin sağlıklı biçimde ilerlediğini ve aynı zamanda bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sağladığını söylemişti.