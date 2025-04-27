Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prensi'nden Pezeşkiyan'a taziye mesajı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud, Cumartesi günü Bender Abbas'taki Şahit Raci Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından gönderdiği mesajda, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletti.

SPA haber ajansına göre, Kral Selman mesajında, "Şehit Recai Limanı'nda meydana gelen patlamayı üzüntüyle öğrendik. Bu olayın birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açmasından dolayı derin bir üzüntü duymaktayız. Size, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına başsağlığı diliyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara ise sabır niyaz ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu bağlamda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud da gönderdiği benzer bir taziye mesajında, "Şehit Recai Limanı'nda meydana gelen patlama ve sonuçları hakkında bilgi aldım. Bu olayda birçok kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına taziyelerimi iletiyorum. Allah’tan, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." diye kaydetti.