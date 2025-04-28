Batı Avrupa'da dev elektrik kesintisi (+video)

İspanya, Fransa ve Portekiz'in farklı bölgelerinde bugün büyük elektrik kesintileri yaşandı. Yerel basında yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde başlayan kesintiler hayatı olumsuz etkiledi.

Andora'daki vatandaşlar ile İspanya sınırına yakın bölgelerde yaşayan Fransızlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Son gelen bilgilere göre, Belçika'ya kadar uzanan yeni kesintiler de rapor edildi.

İspanya Enerji Bakanlığı ile Portekiz Altyapı Ajansı tarafından kesintilerin nedenini belirlemek amacıyla kurulan ortak kriz masasının ilk değerlendirmelerine göre, kesintiler bazı bölgelerde daha yoğun şekilde hissedildi.

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica Espanola (REE) firması, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı. Açıklamada, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü ve kesintinin sebebinin belli olmadığı kaydedildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşanan büyük kesinti yüzünden metro seferleri durdu, yolcular tahliye edildi. İşte ilk görüntüler...

Elektrik kesintisiyle birlikte Nos, Meo ve Vodafone gibi mobil şebekeler de etkilendi. Mevcut güncel bilgilere göre NOS ve Vodafone mobil şebekeleri üzerinden arama yapmak mümkün ancak Meo müşterileri halen iletişim kuramıyor.

Hollanda ve Belçika'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor.