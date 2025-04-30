İran: Savunma doktrinimizde nükleer silahın yeri yok

Brezilya’da bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan,BRICS Güvenlik Zirvesi’nde bir konuşma gerçekleştirdi.

Ahmediyan, ''İran'ın savunma doktrininde nükleer silahın yeri yok. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun raporları da bunu kanıtlıyor.'' dedi.

İran'ın nükleer programı hakkında Ahmediyan, İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı var'' ifadesini kullandı.

İranlı güvenlik yetkilisi, Filistin'deki duruma dair, "Filistin meselesinde, 'güç yoluyla barış' ve 'baskı diplomasi' adı verilen tehlikeli bir söylemin yeniden gündeme getirildiğine tanık oluyoruz. Gerçek barış ve adalet meşru hakların tanınmasıyla sağlanabilir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Ahmediyan, ''Bazı ülkelerin BRICS ve üyelerine yönelik tehditleri, BRICS'in güçlü bir ekonomik, siyasi ve kültürel blok yaratma yönündeki muazzam potansiyeli konusundaki derin endişeyi yansıtıyor." diye konuştu.