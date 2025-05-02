Ensarullah: Ramat Davut hava üssünü hedef aldık

Ensarullah tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, saldırıda "Filistin 2" süpersonik balistik füzesi kullanıldı.

Ensarullah Hareketi'nin askeri sözcüsü Yahya Seri'nin ifadesine göre füze hedefi başarıyla vurdu ve Siyonist rejimin savunma sistemleri füzeyi durduramadı veya imha edemedi.

Ensarullah Askeri Sözcüsü, bu operasyonun Gazze halkına sürekli destek ve düşmanın suçlarına ve bu bölgenin kuşatılmasına yanıt çerçevesinde gerçekleştirildiğini, savaş tamamen durdurulana ve kuşatma kaldırılıncaya kadar operasyonların devam edeceğini vurguladı.