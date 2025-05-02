  1. Dünya
  2. Ortadoğu
2 May 2025 09:51

Ensarullah: Ramat Davut hava üssünü hedef aldık

Ensarullah: Ramat Davut hava üssünü hedef aldık

Yemen'deki Ensarullah, işgal altındaki toprakların kuzeyindeki Hayfa kentinin doğusunda bulunan Ramat Davut Hava Üssü'ne yönelik askeri operasyon düzenlediğini duyurdu.

Ensarullah tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, saldırıda "Filistin 2" süpersonik balistik füzesi kullanıldı.

Ensarullah Hareketi'nin askeri sözcüsü Yahya Seri'nin ifadesine göre füze hedefi başarıyla vurdu ve Siyonist rejimin savunma sistemleri füzeyi durduramadı veya imha edemedi.

Ensarullah Askeri Sözcüsü, bu operasyonun Gazze halkına sürekli destek ve düşmanın suçlarına ve bu bölgenin kuşatılmasına yanıt çerçevesinde gerçekleştirildiğini, savaş tamamen durdurulana ve kuşatma kaldırılıncaya kadar operasyonların devam edeceğini vurguladı.

News ID 1926566

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler