İran yeni balistik füzesini tanıttı (+video)

İran İslam Cumhuriyeti, 1200 kilometre menzile sahip olan yeni bir balistik füzesini tanıttı.

Devlet televizyonu, ''Kasım Basir'' olarak isimlendirilen füzenin görüntülerini yayınladı.

Savunma Bakanı'ndan ABD'nin tehditlerine yanıt

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, devlet televizyonuna verdiği özel demeçte ABD'nin tehditlerine yanıt verdi.

Tuğgeneral Nasirzade, ''Eğer İran'a saldırı yapılır veya savaş dayatılırsa, kuvvetle karşılık veririz, onların çıkarlarına ve üslerine saldırırız. Bu konuda hiçbir sınır tanımıyoruz'' dedi.

Savunma Bakanı, "Komşu ülkelerle hiçbir husumetimiz yok. Onlar bizim kardeşimiz, hedefimiz Amerikan üsleri olacak." ifadesini kullandı.