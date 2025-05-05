İran'dan müzakere sürecini etkilemeye çalışan Netanyahu'ya tepki

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Tahran ile Washington arasında yürütülen müzakere sürecini etkilemeye çalışan Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Erakçi'nin sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

''Netanyahu'nun Gazze'de işlediği soykırıma destek için ölümcül silahlar göndermek ve Yemen'de Netanyahu adına savaş açmak, Amerikan halkına hiçbir şey kazandıramaz.

Netanyahu, Başkan Trump'a İran'la diplomaside ne yapıp ne yapamayacağını açıkça dikte etmeye çalışıyor. Dünya kamuoyu Netanyahu'nun bölgemizde yeni bir felakete yol açmak için ABD hükümetine doğrudan müdahale ettiğini de öğrenmiştir.

Netanyahu Biden ekibini kandırıp ABD'li vergi mükelleflerinin 23 milyar dolarlık parasını aldı. Bu para, İran'a karşı yapmak istedikleri herhangi bir yanlış hareketin maliyetiyle karşılaştırıldığında büyü bir rakam bile değil.

Trump'ın dediğine göre müzakerelerin asıl amacı nükleer silahların elde edilmesini engellemekse, o zaman anlaşmaya varmak mümkündür. Anlaşmaya varmanın tek yolu, saygıya ve karşılıklı çıkarlara dayanan diplomasidir.

ABD'de diplomasiden korkan ve azınlıkta olan 'Önce Netanyahu' grubunun gerçek planları ortaya çıkmıştır. Dünya onların gerçek önceliklerinin ne olduğuna dikkat etmeli.''