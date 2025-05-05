Erakçi'nin İslamabad temasları sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İslamabad'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Görüşmede Şahbaz Şerif, İran'ın liman kenti Bender Abbas'ta meydana gelen patlama nedeniyle taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanı Erakçi ise, İran'ın Pakistan ile ilişkilerini güçlendirmek istediğini belirterek, Tahran'ın Güney Asya'da barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Erakçi, İslamabad temasları çerçevesinde Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile de bir araya geldi.

Bakan Erakçi ve beraberindeki heyet üst düzey Pakistanlı yetkililerle görüşmek üzere bugün İslamabad'a geldi.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Erakçi, İran’ın Pakistan ve bölgedeki diğer ülkelerle olan ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. İslamabad’daki ziyareti sırasında ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacaklarını ifade eden Erakçi, İran ile Pakistan arasındaki işbirliğini daha iyi bir yola koymak için çalıştıklarını belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin büyük önem taşıdığını kaydeden Abbas Erakçi, İran’ın Hindistan dahil olmak üzere bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerinin de aynı şekilde önemli olduğunu ifade etti.

Erakçi'den Hindistan ile Pakistan'a itidal çağrısı

İranlı Bakan ayrıca, Pakistan ve Hindistan’a itidalli davranmaları ve gerginliği tırmandırmamaları çağrısında bulundu.