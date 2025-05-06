Yemen: İsrail'in saldırısına karşılık verilecek

El-Mesire televizyonunun haberine göre, Yemen Dışişleri Bakanlığı, Siyonist İsrail rejiminin başkent Sana'ya yönelik hava saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail rejiminin Yemen'deki sivil bölgelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyor, bu saldırıların cevapsız kalmayacağını vurguluyoruz.

Sivillerin yaşadığı bölgelere yönelik saldırı, Yemen halkına yönelik bir saldırıdır ve Siyonist rejimin Yemen'deki hedeflerine ulaşmadığını göstermektedir.

Siyonist düşmanın saldırıları, Yemenlilerin Gazze'ye ve Filistin halkına destek konusundaki iradesini ve kararlılığını güçlendirecektir." ifadelerine yer verildi.

El-Mesire televizyonu, İsrail savaş uçaklarının bugün Sana Havalimanı'na saldırdığını duyurdu.