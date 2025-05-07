Erakçi'den Hindistan'a önemli ziyaret

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi'nin resmi temaslarda bulunmak üzere Hindistan'a gittiğini duyurdu.
Erakçi Hindistan ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunarak, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelere yönelik görüşmeler gerçekleştirecek.
Bekayi, Erakçi'nin İran-Hindistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısında katılacağını belirterek, ''Bu toplantıda taraflar, iki ülke arasındaki ekonomik anlaşmaların uygulanmasına ilişkin son durum gözden geçirilecek'' dedi.
Abbas Erakçi son günlerde İslamabad'a gerçekleştirdiği ziyarette Pakistan ve Hindistan’a itidalli davranmaları ve gerginliği tırmandırmamaları çağrısında bulunmuştu.
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