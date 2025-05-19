Pezeşkiyan önümüzdeki hafta Umman’a gidecek

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, dün Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile yaptığı görüşmede, İran’ın özellikle dost ve kardeş ülke Umman olmak üzere İslam ülkeleriyle ticari, siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik tüm alanlarda değişim ve işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan ayrıca, önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Umman ziyaretinin iki ülke arasındaki kapsamlı ilişkilerin derinleşmesinde bir dönüm noktası olabileceğini vurgulayarak, bu ziyaretin sonuçlarının iki millet için somut faydalar getirmesini umut ettiklerini ifade etti.