İngiltere maslahatgüzarı, İran Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

İngiltere’de bazı İran vatandaşlarının şüpheli ve gerekçesiz bir şekilde gözaltına alınmasının ardından, İngiltere’nin Tahran’daki maslahatgüzarı İran Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Batı Avrupa 3. Dairesi Başkanı Şehram Kazizade, İngiliz yetkiliye İran İslam Cumhuriyeti’nin bu eylemlere ve İran’a yöneltilen mesnetsiz suçlamalara yönelik sert protestosunu iletti ve İngiltere’den, gözaltıların yasal dayanakları konusunda açıklama talep etti.

Kazizade, İran’ın yerel yasalara saygılı ve sorumlu yaklaşımını vurgulayarak, İran vatandaşlarının herhangi bir delil olmaksızın gözaltına alınmasının, zamanında İran Büyükelçiliği’ne bilgi verilmemesinin ve gözaltındaki kişilere konsolosluk desteğinin engellenmesinin uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı olduğunu ifade etti.

Kazizade, bu tür uygunsuz girişimlerin sonuçlarının sorumluluğunun İngiliz hükümetine ait olacağını sözlerine ekledi.