İran, zenginleştirme konusunda kimseden izin beklemez

İslam Devrimi Lideri Ayetullah seyyid Ali Hamanei, Şehit Ayetullah İbrahim Reisi ve hizmet youlu şehitlerinin anma töreninde yaptığı konuşmada, Şehit Reisi’nin ABD ile doğrudan müzakere etmeyeceğini açık bir şekilde duyurduğunu ifade etti.

Devrim Lideri, “Tabi ki Şehit Reisi döneminde dolaylı görüşmeler oldu ama sonuç alınamadı. Şimdi de bu müzakerelerin bir sonuç vereceğini düşünmüyor ve ne olacağını bilmiyoruz” dedi.

Müzakerelere katılan ABD tarafına uyarıda bulunan Ayetullah Hamanei, “Bu dolaylı müzakerelere katılan Amerikan tarafı saçma sapan konuşmalardan vazgeçmeli” ifadesini kullandı.

Devrim Lideri konuşmasına, “İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin vermeyeceklerini söylemeleri büyük bir halttır. Kimse şunun veya bunun iznini beklemiyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin bir politikası var, bir yöntemi var ve kendine özgü bir politika izliyor” şeklinde devam etti.