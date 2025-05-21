İran Savunma Bakanı'nın Ermenistan'da temasları sürüyor

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, Erivan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Savunma Bakanı Tuğgeneral Nasirzade, dün Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Tuğgeneral Nasirzade, Ermeni mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, İran'ın değişmez politikalarının başında bölgesel sınırların bütünlüğünün ve istikrarının korunmasının geldiğini vurgulayarak "İran ile Ermenistan arasındaki ortak sınır, iki milletin tarihi bağlantı yoludur ve Tahran bu sınıra yönelik herhangi bir müdahaleye izin vermeyecektir" dedi.