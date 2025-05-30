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30 May 2025 22:03

Hizbullah ile BM arasında kritik görüşme

Hizbullah ile BM arasında kritik görüşme

Hizbullah'ın üst düzey güvenlik yetkilisi Vefik Safa, Beyrut'ta BM Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert ile görüştü.

Al Mayadeen televizyonuna göre, Hizbullah'ın üst düzey güvenlik yetkilisi Vefik Safa, Beyrut'ta BM Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi.

Görüşmede, BMGK'nin 1701 sayılı kararı, Mavi Hat boyunca yaşanan gelişmeler, işgal rejimi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve gerilimi tırmandırma riski ele alındı.

BM yetkilisi Hennis-Plasschaert, Beyrut'taki temasları kapsamında Lüban Başbakanı Nevvaf Selam, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile de görüşmüştü.

News ID 1927301

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