Hizbullah ile BM arasında kritik görüşme

Al Mayadeen televizyonuna göre, Hizbullah'ın üst düzey güvenlik yetkilisi Vefik Safa, Beyrut'ta BM Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi.

Görüşmede, BMGK'nin 1701 sayılı kararı, Mavi Hat boyunca yaşanan gelişmeler, işgal rejimi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve gerilimi tırmandırma riski ele alındı.

BM yetkilisi Hennis-Plasschaert, Beyrut'taki temasları kapsamında Lüban Başbakanı Nevvaf Selam, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile de görüşmüştü.