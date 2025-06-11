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11 Haz 2025 13:54

İran’ın güneyinde liman yangını: 3 ölü, 2 yaralı

İran’ın güneyinde liman yangını: 3 ölü, 2 yaralı

İran'ın güneyindeki Deyyer liman kentinde metil alkol taşıyan bir gemide yangın çıktığı ve olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

İran'ın Fars Körfezi kıyısındaki Buşehr kentine bağlı Deyyer liman kentinde metil alkol taşıyan bir gemide yangın çıktığı ve olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İskelede çıkan yangın kontrol altında

Buşehr Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Kuroş Dehgan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ‘’Deyyer iskelesinde çıkan yangın kontrol alına alındı’’ dedi.

Fars Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas kentindeki limanda 26 Nisan Cumartesi günü meydana gelen patlamada 57 kişi hayatını kaybetmişti. 

News ID 1927610

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