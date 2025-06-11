İran’ın güneyinde liman yangını: 3 ölü, 2 yaralı

İran'ın Fars Körfezi kıyısındaki Buşehr kentine bağlı Deyyer liman kentinde metil alkol taşıyan bir gemide yangın çıktığı ve olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
İskelede çıkan yangın kontrol altında
Buşehr Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Kuroş Dehgan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ‘’Deyyer iskelesinde çıkan yangın kontrol alına alındı’’ dedi.
Fars Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas kentindeki limanda 26 Nisan Cumartesi günü meydana gelen patlamada 57 kişi hayatını kaybetmişti.
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