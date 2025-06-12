İran'ın üçüncü zenginleştirme tesisinde makine kurulum çalışmaları başlıyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Perşembe günü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda İran'ın barışçıl nükleer programına karşı siyasi bir kararın yayınlanmasının ardından şunları söyledi:

-Batılılar İran milleti ve hükümetinin sessiz kalmasını bekliyor. Küstahça İran'ı, yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçluyorlar. İran'ın uyumsuz olduğu söyleniyor ama UAEA'nın İran raporunda bununla ilgili tek bir kelime yer almıyor.

-Zenginleştirme sektörü insanların hayatındadır ve yok olmayacaktır. Biz İran karşıtı olan bu karara karşı üçüncü zenginleştirme tesisimizin inşaatına başlıyoruz.

-Güvenlik açısından güvenli bir yer olan üçüncü zenginleştirme tesisinin yerini inşa edip hazırladık ve bugün kuruma gönderdiğimiz yazıyla makinelerin donatılması ve yerleştirilmesi işlemine başlanacak.

-Ayrıca Fordo tesisindeki santrifüj makinelerini yenileyerek ileri nesil olanlarla değiştiriyoruz.

Ne oldu?

UAEA Yönetim Kurulu, İran'ın yükümlülüklerine uymadığına dair ABD ve üç Avrupa ülkesinin sunduğu kararı 19 evet, 3 hayır ve 11 çekimser oyla kabul etti.

Avrupa ve ABD'nin İran karşıtı kararında hangi maddeler yer alıyor?

Bu karar, İran dosyasını doğrudan BM Güvenlik Konseyi'ne göndermiyor, ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı’ndan şu taleplerde bulunuyor:

1. İran, bu karar ve daha önceki kararların uygulanmasına yönelik çabalarını sürdürmelidir.

2. İran, bu kararda gündeme gelen konularla ilgili her türlü yeni gelişmeyi içeren yeni bir rapor sunmalı ve nükleer madde ve ekipmanların mevcut yerleri hakkında ajansı bilgilendirmelidir.

3. İran, ajansın talep ettiği sahalara ve maddelere erişim sağlamalı ve ajansın uygun gördüğü şekilde numune alma işlemlerine izin vermelidir.

4. İran, ajans ve Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü tüm adımları atarak, koruma önlemleri anlaşmasına uymadığı durumları derhal gidermelidir.