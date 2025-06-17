İrevani: İran'ın yanıntı savunmak amaçlı, sınırlı ve caydırıcıydı

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Said İrevani, bugün Ortadoğu'daki durumu gözden geçirmeye konulu Güvenlik Konseyi toplantısında şünları söyledi:

İran'ın tepkisi tamamen savunmacı, sınırlı ve orantılıydı ve yalnızca saldırganlıkla ilgili askeri ve ekonomik hedefleri hedef aldı.

İrevani sözlerijin devamında "İran savaşı başlatmadı ve Siyonist rejim bu yola ABD'nin yeşil ışığıyla başladı" dedi.

"İsrail'in önleyici savunma iddiasının yasal bir temeli yok" diyen İrevani "Güvenlik Konseyi kararlı bir eylemde bulunmazsa, İran İslam Cumhuriyeti halkını ve topraklarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir." şeklinde konuştü.