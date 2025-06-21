İstanbul'da İran hakkında özel toplantı düzenlenecek

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyinin (DBK) 51. Oturumu kapsamında, İran'ın talebi üzerine tüm üye ülkelerin katılımıyla özel bir oturum gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen İİT DBK 51. Oturumu kapsamında, İran tarafından talep edilen özel oturum, bu akşam yapılacak.

Basına kapalı formattaki toplantıya, tüm İİT üyesi ülkelerin katılımı öngörülüyor.